Стінг виступить у Києві

7 липня в Києві у Палаці Спорту виступить всесвітньо відомий британський музикант Стінг.

Це буде перший його виступ в Україні за останні десять років, повідомляє Open.Music.

За даними видання, Стінг виступить в Києві у супроводі Національного симфонічного оркестру України, а також зі своїми музикантами. Диригент - Сара Хікс.

В українській столиці британська зірка виступить у рамках світового туру Symphonicity на підтримку альбому Symphonicities. Концертна програма складається з симфонічних версій сольних хітів Стінга (таких як I Burn for You, Why Should I Cry for You?) і пісень The Police (Roxanne, Every Little Thing She Does Is Magic та інші).

У червні Стінг також виступить у Москві та Мінську.

Востаннє популярний виконавець давав концерт у Києві навесні 2001 року.

Днями стало відомо також про те, що 30 вересня 2011 року в Києві виступить французька танго-банда з Парижа Gotan Project.

Корреспондент