Ума Турман і Джуд Лоу потрапили в журі Канського кінофестивалю

14:27, 20 квітня 2011
Культура
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Журі очолить Роберт де Ніро

Актори Ума Турман і Джуд Лоу включені до складу конкурсного журі 64-го Канського кінофестивалю, який відбудеться на Лазурному узбережжі з 11 по 22 травня.

Про це 19 квітня повідомила дирекція фестивалю.

Крім Турман і Лоу, в журі також увійшли аргентинська актриса і продюсер Мартіна Гусман (Martina Gusman), китайський продюсер Наньсунь Ші (Nansun Shi), норвезька письменниця, відомий літературний критик Лінн Ульман (Linn Ullmann), французький кінорежисер Олів`є Асаяс (Olivier Assayas) , кінорежисер з Чаду Махамат Салех Харун (Mahamat Saleh Haroun) і гонконгський продюсер і кінорежисер Джонні То (Johnny To).

Як повідомлялося раніше, журі основного конкурсу очолить Роберт де Ніро, а журі програми Особливий погляд - Емір Кустуріца. Суддівство анімаційних стрічок довірили режисерові Мішелю Гондрі.

Нагадаємо, що 64-й Канський кінофестиваль триватиме з 11 по 22 травня 2011 року. 14 квітня була оголошена офіційна програма 64-го Канського кінофестивалю.

Потім був оголошений список фільмів, які увійдуть в паралельну програму - Тиждень критики, а вчора була анонсована конкурсна програма короткометражних фільмів.

У 2010 році Золоту пальмову гілку завоював тайський режисер Апічатпонг Вірасетакул за фільм Дядечко Бунмі, який міг згадати свої минулі життя (Uncle Boonmee Who Can recall His Past Lives).

РИА Новости
 

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