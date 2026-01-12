У низці областей ввели аварійні відключення світла: де не діють графіки

У Міненерго не називають термінів повернення усього Києва до планових відключень.

У низці регіонів України через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену російськими обстрілами та негодою, застосовано аварійні відключення світла, повідомляє "Укренерго".

"Оприлюднені раніше обленерго графіки погодинних знеструмлень у цих областях не діють", - нагадали диспетчери енергосистеми.

Як повідомили у Харківобленерго, аварійні відключення, зокрема, застосовані у Харкові та Харківській області.

Екстрені відключення також діють на Одещині та Донеччині, а також частково у Києві. Аварійні відключення застосовуються на Лівобережжі та частково на правому березі столиці, повідомив під час брифінгу заступник міністра енергетики Роман Андарак.

Він не назвав орієнтовного строку повернення усіх районів Києва до графіків планового відключення електроенергії, зазначивши, що "триває поступовий перехід від аварійних обмежень до прогнозованих графіків погодинних відключень".

Крім того, за даними ДТЕК, екстрені відключення досі застосовуються на території Броварського та Бориспільського районів столичної області.

В ніч проти 9 січня Росія вгатила по енергетичній інфраструктурі Києва дронами та ракетами, внаслідок чого у частини жителів столиці виникли перебої зі світлом, водою та теплом.

За даними мера столиці Віталія Кличка, через наслідки атаки РФ без тепла тимчасово залишилася понад половина будинків. Також на всій території столиці тимчасово діяли екстрені відключення

10 січня прем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що правий берег Києва майже повністю переведено на планові графіки відключень.

