Іран знайшов спосіб масово блокувати сигнал Starlink на своїй території

Не виключено, що глушилки були поставлені іранцям Росією або Китаєм.

Іранські фахівці знайшли спосіб масово блокувати сигнал терміналів Starlink на території країни. Про це повідомляє видання Iran Wire.

Зазначається, що на тлі масових протестів по всій країні, як міжнародні, так і внутрішні мережі були повністю відключені, і навіть супутникові інтернет-послуги, такі як Starlink, різко припинилися.

"Незважаючи на повідомлення про те, що в Ірані працюють десятки тисяч пристроїв Starlink, відключення сигналу також торкнулося супутникового зв'язку", - пише видання.

Інтернет-дослідник Амір Рашіді розповів IranWire, що з початком загальнонаціональних протестів було виявлено сигнали глушіння військового рівня, спрямовані на супутники Starlink. За його словами, близько 30% висхідного та низхідного трафіку Starlink було перервано, згодом цей показник зріс до понад 80%.

Рашіді сказав, що такого роду перешкоди, спричинені військовим обладнанням, відомим як глушилки, ніколи не спостерігалися за його 20 років досліджень. Він додав, що технологія, що використовується, є дуже складною та військового класу, і, ймовірно, була поставлена уряду Росією чи Китаєм, якщо не була розроблена власними силами.

Також в виданні додали, що оскільки глушники широко поширені по всій країні, рівень обслуговування Starlink залежить від місцезнаходження: в деяких районах зв'язок відносно кращий, в інших – набагато гірший.

"Згідно з останніми оцінками, кількість абонентів Starlink в Ірані сягнула приблизно 40 000–50 000 осіб. Навіть під час дванадцятиденного відключення інтернету в Ірані влітку 2025 року – під час ірано-ізраїльської війни – деяким користувачам вдавалося отримати доступ до нецензурованого інтернету через цей супутниковий сервіс", - мовиться у матеріалі.

Протести в Ірані - що відомо

Як повідомляв УНІАН, протести в Ірані тривають вже два тижні, демонстранти заполонили вулиці Тегерана і другого за величиною міста країни Мешхеда, кількість загиблих перевищила сотню осіб. Водночас, влада країни застерегла США та Ізраїль від втручання в ситуацію, пригрозивши ударом у відповідь.

Через відключення інтернету і телефонного зв'язку в Ірані оцінити масштаби демонстрацій з-за кордону досить складно. За кордоном побоюються, що інформаційна блокада підштовхне прихильників жорсткої лінії в іранських службах безпеки до кривавих репресій.

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку протестувальникам, заявивши про "свободу" Ірану і про те, що "США готові "допомогти".

