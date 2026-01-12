Енергетики працюють в умовах обледеніння: Свириденко розповіла, де найважче зі світлом

Найскладніша ситуація зі світлом в Україні залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському районах.
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що у найбільш постраждалих від обстрілів регіонах енергетики проводять відновлювальні роботи в умовах постійних атак ворога, температур нижче -10°C, обледеніння обладнання та ліній електропередач.
"Окремий фокус - відновлення електропостачання для споживачів Одеської, Харківської та Донецької областей, там ситуація складна після нічних обстрілів. Головна задача - відновити електро- та теплопостачання для всіх будинків", - написала вона у Telegram.
Прем'єрка зазначила, що критична інфраструктура працює безперебійно, і по всій країні розгорнуто понад 7000 "пунктів незламності". Рух основними магістралями забезпечений, дороги розчищає спецтехніка. Також вона повідомила, що органи місцевої влади організовують роботу освітніх закладів з урахуванням погодних умов на місцях.
Відключення світла в Україні – останні новини
Заступник міністра енергетики Роман Андарак повідомив, що російські війська в ніч на 12 січня завдали чергового удару по українській енергетиці. В результаті атаки тимчасово залишилися без електропостачання мешканці семи областей - Одеської, Житомирської, Сумської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Чернігівської.
За словами члена енергетичного комітету парламенту Сергія Нагорняка, пошкоджене внаслідок обстрілу РФ в ніч проти 9 січня обладнання на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 у місті Києві досі не вдалося полагодити.