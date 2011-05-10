Ірена Карпа вестиме блог без цензури

Поки слухачі QARPA чекають на вересневий реліз альбому And I Made a Man, а читачі на вихід нової книги, Ірена Карпа вирішила вести блог на рідному ресурсі www.irenakarpa.com.

Про це УНІАН повідомила сама письменниця та співачка І.Карпа.

За її словами, на блозі буде опубліковано "повний live плюс фрагментів майбутніх книг. Політично-соціальні огляди без цензури й редакційної політики. Культура, їдло, ненудні спостереження наче банальних речей", - зазначила вона.

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