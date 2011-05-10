Ірена Карпа вестиме блог без цензури
10:15, 10 травня 2011Культура
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Про культуру, їдло та ненудні спостереження
Поки слухачі QARPA чекають на вересневий реліз альбому And I Made a Man, а читачі на вихід нової книги, Ірена Карпа вирішила вести блог на рідному ресурсі www.irenakarpa.com.
|Ірена зі своєю собакою Кармою
Про це УНІАН повідомила сама письменниця та співачка І.Карпа.
За її словами, на блозі буде опубліковано "повний live плюс фрагментів майбутніх книг. Політично-соціальні огляди без цензури й редакційної політики. Культура, їдло, ненудні спостереження наче банальних речей", - зазначила вона.
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