26 дельфінів загинули в Криму

26 дельфінів загинули в Ленінському районі на сході Криму, найімовірніше, потрапивши в риболовецькі сітки. Фахівці мають намір з`ясувати причину смерті ссавців.

Про це сьогодні повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Туші знайдені наприкінці минулого тижня на березі Чорного моря впродовж двох кілометрів - від мису Чауда в напрямку мису Опук.

«Найімовірніша причина загибелі - потрапляння в риболовецькі сітки, оскільки у дельфінів відсутні плавники», - йдеться в прес-релізі.

Інформація про НП передана в Карадазький державний заповідник і Севастопольський центр з вивчення дельфінів. Планується, що фахівці цих організацій сьогодні прибудуть на місце події для встановлення часу і причини загибелі ссавців та подальшої утилізації загиблих.