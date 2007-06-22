На Закарпатті з приватного помешкання викрали картини Шолтеса й Бокшая

У закарпатському Тячеві з приватного помешкання викрали картини відомих художників Золтана Шолтеса і Йосипа Бокшая.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Тячівського райвідділу УМВС, до міліції звернулася із заявою 36-річна жінка, яка поскаржилася, що з будинку її батька невідомі викрали 4 картини: картину пензля З.Бокшая «Ісус Христос (Плащаниця)» і три картини роботи Й.Шолтеса “Дорога. Осінній пейзаж”, “Осінній пейзаж. Прірва”, “Старовинна церква на пагорбі. Осінній пейзаж”.

Культурна та історична цінність вкрадених полотен встановлюється, але уже попередньо відомо, що їхня вартість перевищує 300 тис. грн. Злодіїв та вкрадене розшукують.