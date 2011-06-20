Комуністи намилилися замінити тризуб і жовто-блакитний прапор

Комуністи збираються ініціювати проведення референдуму з питання про заміну державної символіки України.

Про це заявив газеті "Комерсант-Україна" народний депутат від Компартії Олександр Голуб, коментуючи заборону червоних прапорів Конституційним Судом, пише Українська правда.

"Ми будемо не тільки наполягати на згадуванні червоних прапорів у Конституції, але й почнемо збір підписів для проведення референдуму, на якому порушимо питання про зміну державної символіки, тому що нинішній прапор і тризуб є символами, які націоналісти скомпрометували", - сказав він.

"Істинною символікою України мають бути малиновий прапор козацтва і православний хрест", - заявив Голуб.

Як відомо, Конституційний Суд України визнав неконституційним закон про використання Червоного прапора Перемоги нарівні з державними символами України.

У свою чергу, Верховна Рада в п`ятницю відхилила законопроект "Про державний прапор України", який регламентує його використання.

Автори документа - депутати Юрій Костенко, Іван Заєць і Ярослав Джоджик (усі - НУНС) запропонували законодавчо закріпити норму про обов`язкове вивішування національного прапора над усіма державними установами, а також його присутність у кабінетах перших осіб держави. Використання інших прапорів під час офіційних заходів, у тому числі червоних, документ не передбачав.

За даний проект проголосували всього 80 депутатів.