Український переклад сьомої книги про Гаррі Поттера з’явиться у жовтні

Про це повідомив УНІАН директор видавництва „А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” Іван МАЛКОВИЧ.

Над книгою, за його словами, працює стара команда - перекладач Віктор МОРОЗОВ та ілюстратор Владислав ЄРКО. З перекладом назви видавництво ще не визначилося.

Як повідомлялося, 21 червня видавництво Bloomsbury випустило сьомий том “Гаррі Поттера” англійською - „Harry Potter and the Deathly Hollows”. За повідомленням сайту Інтернет-магазину Аmazon, остання частина серії відразу ж очолила список бестселерів. На цю книжку надійшло найбільше попередніх замовлень.

Як повідомили УНІАН в магазині “Літера”, в українських книжкових крамницях англомовний “Гаррі Поттер” має з’явитися до кінця червня.

Російський переклад сьомої частини („Гарри Поттер и святые мощи”), за даними сайту видавництва “Росмен”, надійде в продаж на початку грудня.