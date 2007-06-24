Нагороджено переможців літературного конкурсу ”Гранослов-2006”

Спілка письменників відзначила лауреатів літературного конкурсу «Гранослов-2006»

Колись, читаючи словник Памво Беринди, відомий поет Дмитро Павличко натрапив на слово «гранословіє», як означення слова «віршування». Так народився заголовок його книги 1968 року «Гранослов», який, починаючи з 1991 року реінкарнувався у назву Міжнародного конкурсу кращих творів молодих українських літераторів. Відтоді НСПУ та Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту щорічно ним опікуються. Та найголовніше те, що «Гранослов» протягом цих років став стандартом якості молодого літератора.

«Гранослов» – це золота брама, крізь яку проходить обряд «ініціації» талановита молодь, яка ступивши на шлях високопрофесійного письма, стає членами Спілки письменників», – зазначив у вітальному слові на церемонії вручення дипломів лауреатам конкурсу «Гранослов-2006» голова Національної спілки письменників України Володимир Яворівський, – за 15-річну історію конкурсу всі, хто отримав високе звання лауреата – це люди, які знайшли своє творче обличчя і вдячні журі конкурсу, яке допомогло пробити глухий асфальт суб’єктивності й кон’юнктури мистецького світу задля росту їхніх талантів.

Член журі конкурсу «Гранослов» Петро Осадчук зізнався, що перечитав кілометри рукописів і прийшов до одного висновку: неможливо навчити творити, але можна підтримати хист. Зокрема, Петро Ілліч нагадав, що гранословівськими лауреатами були такі відомі нині поетеси, як Катерина Калитко, Олеся Мамчич, Ніна Кур’ята та інші.

У своєму «напутньому слові» знаний поет, і за сумісництвом, член журі Іван Андрусяк розповів історію про те, як йому на редагування потрапив один рукопис під заголовком «Публічниє люді», який як за змістом, так і за назвою йому дуже нагадував словосполучення «публічні дівки», саме тому його побажання було коротким: «люди, не будьте публічними, будьте просто людьми і ви станете хорошими письменниками».

Заступник голови НСПУ, маститий письменник Василь Шкляр не говорив нічого, натомість пильно слухав промови лауреатів – воно, звісно, і зрозуміло, адже справжні прозаїки мають бути багатослівні у своїй творчості, а отже, знову таки – не публічні.

Голова журі конкурсу «Гранослов» Василь Герасим’юк наголосив на тому, що з приходом в апарат Спілки покоління «свіжої крові» 25-річних, так званого покоління двотисячників, і, у тому числі, до складу журі «Гранослова» (серед них зокрема, Анна Багряна й Наталя Чибісова), кількість переможців зменшилась, і пояснити це можна ні чим іншим, як зростанням вимогливості у критеріях оцінки молодих письменників.

Найприємнішу мить нагородження розділили між собою переможці Міжнародного конкурсу кращих творів молодих українських літераторів «Гранослов», рукописи яких вийдуть окремими книгами: Олеся Воронюк (проза, м.Чернівці), Наталія Добжанська (проза, м.Луцьк), В’ячеслав Левицький (поезія, м. Київ), Павло Щириця (поезія, м. Київ); а також – дипломанти, твори яких побачать світ на шпальтах альманаху: Ольга Горошанська (проза, м. Київ), Тетяна Давидченко (поезія, м. Запоріжжя), Олег Єршов (поезія, Сумська обл.), Ірина Кулаковська (поезія, м. Чернігів), Яна Климентовська (поезія, Чернігівська обл.), Катерина Рассудіна (поезія, м. Київ), Олена Ткачук (поезія, Хмельницька обл.), Оксана Сайко (проза, Тернопільська обл.), Ірина Собченко (поезія, м. Київ), Світлана Хопта (проза, м.Івано-Франківськ), Олена Шведова (проза, Закарпатська обл.).

«Гранолов» підбив підсумки? Нехай живе «Гранослов», позаяк знов усі охочі вибороти титул «гранословівця» можуть надсилати свої рукописи за адресою: 01 025, вул. Десятинна, 10, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, літературний конкурс «Гранослов», попередньо дізнавшись умови конкурсу в Кабінеті молодого автора за адресою вул. Банкова, 2, Національна спілка письменників України… Адже, як сказав би у цій ситуації Тарас Григорович, «… і Гранословіє пошли».

Ярослав Холодний