Кабмін виділить кошти на облаштування Хотинської фортеці

Кабінет міністрів України виділить 11,3 млн. грн. на добудову двох корпусів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича і облаштування державного історико-архітектурного заповідника «Хотинська фортеця».

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло ПАПІЄВ повідомив під час апаратної наради з керівниками структурних підрозділів ОДА та територіальних відомств центральних органів виконавчої влади.

М.ПАПІЄВ зауважив, що вищевказану суму пообіцяв виділити Буковині прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

За його словами, 9,8 млн. грн. буде спрямовано на добудову корпусу педагогічного та філологічного факультетів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, а 1,5 млн. грн. буде спрямовано облаштування території заповідника «Хотинська фортеця» (м.Хотин), реставрацію численних музейних експонатів, покращення матеріальної бази самого музею та організацію святкових заходів до 390-річчя Хотинської битви.

Крім того, на рахунок ЧНУ із виділених раніше 12 млн. грн. на реставрацію Резиденції митрополитів Буковини і Далмації (нині - Центральний корпус університету) вже надійшло 8 млн. грн.

«Всі обіцянки і зобов’язання, які ми взяли на себе перед національним університетом у Чернівцях, будуть виконані у найкоротші терміни», - зазначив М.ПАПІЄВ.

Він також висловив переконання, що кошти, спрямовані на потреби Хотинської фортеці, дадуть можливість восени нинішнього року на гідному рівні відзначити 390-ту річницю Хотинської битви.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні 35-ї сесії Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у червні 2011 року Резиденцію митрополитів Буковини і Далмації включили до переліку пам’яток всесвітньої спадщини.