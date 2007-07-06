Київрада звільнила від орендної плати офісні приміщення творчих спілок

Рішенням Київради офісні приміщення творчих спілок звільнені від орендної плати. Крім того, частково звільнені від плати за оренду й приміщення художніх майстерень. Про це повідомила УНІАН прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Віталія ЖУРАВСЬКОГО.

За його словами, “рішенням Київради художні майстерні звільнено від орендної плати у межах 50 кв. м, тобто, якщо площа майстерні становить 80 кв. м, то сплачувати майстри будуть лише за оренду 30 кв. м”. Крім того, зазначив В.ЖУРАВСЬКИЙ, офісні приміщення творчих спілок звільнено від орендної плати взагалі. “Це дуже вагомий крок, адже варто зазначити, що орендні ставки (особливо в центральній частині міста, де зазвичай розміщуються офіси) дуже високі», - додав заступник голови КМДА.

Також, за інформацією В.ЖУРАВСЬКОГО, на минулій сесії депутати Київради прийняли рішення про виключення приміщення Національного центру ім. Леся Курбаса (вул. Володимирська, 23) з Програми приватизації.

«Всі розмови про продаж приміщення Національного центру ім. Леся Курбаса не мають під собою ніяких підстав. Ми категорично проти перепрофілювання закладів культури, і вважаємо, що вони повинні використовуватись лише за прямим призначенням. І я особисто ніколи не підписував жодного документу, що міг би призвести до зміни профілю культурного закладу», - заявив В.ЖУРАВСЬКИЙ.

На його думку, всі приміщення закладів культури, що перебувають на балансі управління комунального майна, варто було б передати на баланс Головного управління культури і мистецтв, що гарантовано унеможливило б зміну їх профілю або рейдерський захват.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом представники політичних сил та творчої інтелігенції неодноразово заявляли про знищення культурного життя в Києві. Зокрема, наприкінці червня працівники культури, мистецтва, члени творчих спілок у відкритому листі заявили, що в Києві депутатська більшість міськради підтримала програму “з вигнання з орендованих у міста приміщень Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса, Спілки композиторів України, Будинку актора, театру “Актор”, галерей “Карась”, “Совіарт”, “Ра”.

За словами народного артиста України, керівника служби Секретаріату Президента України Олександра БИСТРУШКІНА, “прикриваючись статтею 118 Закону “Про державний бюджет України на 2007 рік”, київська влада з метою нібито наповнення казни міста за рахунок перегляду орендних ставок за приміщення нежитлового фонду змушує інтелігенцію йти на конкурси з грошовитими бізнес-орендарями. Директор Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса Неля КОРНІЄНКО заявила, що в Києві “відбувається демонтаж культури, а отже і демонтаж нації, її інтелігенції, народу, а значить держави”. За її словами, “влада, що так вчиняє, є окупаційною”.