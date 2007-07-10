Сердючку вирізали з телетрансляції ”Слов`янського базару” на російському каналі

Фіналістка міжнародного музичного конкурсу Євробачення Вєрка Сердючка знову постраждала через скандальну пісню, виконану на конкурсі Євробачення-2007 у Хельсінкі. До заборон виступати на території Росії додалося ще і вигнання з телевізійного ефіру. Шоу Андрія Данилка на сцені "Слов`янського базару" у Вітебську, в ході якого вона навіть станцювала з президентом Олександром Лукашенком, вирізали з телетрансляції на каналі "Росія".

Друзі відомого співака розповіли, що, дізнавшись про свою відсутність у телевізійній версії концерту, Андрій Данилко розхвилювався й образився, пише видання "Твой день". "Це жахливо, - каже Данилко. - Як так можна спочатку запросити на виступ, а потім вирізати з ефіру?! Це ж просто негарно. З тим, що мене не пускають виступати в Росії, я вже змирився, але не думав, що мене можуть ось так обдурити".

"Чомусь усі вірять чуткам, які крутяться навколо мене, - продовжує Андрій. – Але насправді жодна з них не відповідає дійсності. Що ж до скандалу у Вітебську, то, мені здається, це було сплановано наперед".

Більше того, за відомостями, з ефіру вирізали й виступ іншої переможниці "Євробачення" від Сербії Марії Шеріфовіч.

На "Слов`янському базарі" у Вітебську Вєрка Сердючка за традицією вийшла з величезною зіркою на голові до кінця відкриття фестивалю. Спершу нагадала всім про скандал з текстом її пісні в Хельсінкі, потім кинулася до президентської ложі, де весь концерт від початку до кінця сидів Лукашенко. Кидаючи жартики типу: "А де ваш баян, Олександре Григоровичу?" або "Давайте з вами на мобільник сфотографуємося?", артист підняв з місця президента Білорусії і почав разом з ним танцювати.

У керівництві телеканалу поки відмовилися коментувати цю цензуру. "Я вперше від вас про це чую, - прокоментувала газеті МК Вікторія Арутюнова (радник голови ВГТРК - Олега Добродєєва). - Поки ніяких коментарів від керівництва з цього приводу точно не буде".

У травні цього року Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки зайняв друге місце на міжнародному музичному конкурсі Євробачення-2007.

У Росії Данилка, як він сам стверджує, сильно не "злюбили" після конкурсу Євробачення-2007, на якому Сердючка зайняла друге місце, обійшовши російську групу "Срібло". Як відомо, після того, як слова пісні Вєрки Сердючки Dancing Lasha Tumbai були інтерпретовані як "Russia, Good Bye" ("Росія, прощай"), в адресу Данилка стали лунати погрози. Йому говорили, що концертну діяльність Сердючки в Росії буде припинено.

Тепер директори найбільших концертних майданчиків відмовляються працювати з популярним артистом. Його вже викреслили зі списку гостей декількох потужних російських фестивалів, зокрема, в Сочі та Юрмалі.

За матеріалами NEWSru