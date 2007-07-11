Міськрада Калуша на Прикарпатті відновила практику безкоштовного кіно
17:18, 11 липня 2007Культура
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Показуватимуть фільми виключно українських кіностудій
Калуська міська рада Івано-Франківської області відновила практику безкоштовного кіно.
Про це повідомили УНІАН у Калуському виконкомі міської ради.
Відтепер за сприяння директора студії звукозапису «6 секунд» Василя ВАГИЛЕВИЧА та керівництва кінотеатру «Відродження» калушани мають можливість переглядати там кінострічки безкоштовно. На дітей чекають мультфільми у Палаці культури «Мінерал».
Розроблено також графік роботи імпровізованих кінозалів - вуличне кіно на відкритих площадках. Вуличні сеанси відбуватимуться щосереди та щосуботи о 21.00, а недільні безкоштовні фільми можна буде переглянути о 16.00.
Демонструватимуться фільми виключно українських кіностудій.
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