Януковича в школі била вчителька

Президента Віктора Януковича у школі била вчителька з математики, а екс-прем`єру Юлії Тимошенко важко давалася українська мова.

Найбільше четвірок було у Януковича - чотири штуки, при чому Януковичу не давалися українська і російська мови. Прем`єри навчалися краще: у Азарова одна четвірка, у Тимошенко - чи то одна, чи то дві, пише "Сегодня".

Віктор Янукович вчився в 8-річній школи № 34 у Єнакієвому. У табелі у нього чотири "четвірки" - з мови та літератури, російської та української. "Їх викладала одна вчителька, дуже сувора", - розповів Янукович. І, мабуть, не вона одна.

"У 1997 році, коли Віктор Федорович приїжджав на зустріч однокласників, до нього підійшла наша вчителька з математики і каже: "Ви ж не ображаєтеся за старе?". Вона підтримувала дисципліну довгою лінійкою. Янукович відповів: "Ну що ви, Ніна Степанівна? Зате математику я тепер непогано знаю", - згадує його однокласниця Лідія Брагіна..

Товариші по навчанню говорять, що в школі майбутній президент любив історію, співав у хорі і мріяв полетіти в космос.

Микола Азаров навчався в легендарній школі № 5 у Калузі (Росія). У 50-х тут викладав російську мову та літературу сам Булат Окуджава. Майбутній прем`єр закінчив школу зі срібною медаллю - четвірка була лише з фізики, хоча з цього предмета він був призером Всеросійської олімпіади.

Тимошенко закінчила школу № 75 у Дніпропетровську. За словами викладачів, вчилася на всі п`ятірки. У неї була лише одна четвірка - з географії (правда, є версія, що ще й співала майбутня прем`єр не дуже - нібито і по співу було "4"). Крім того, Тимошенко важко давалася "мова": українську мову вона освоїла лише до 36 років

Про шкільні роки Арсенія Яценюка відомо досить мало. Він закінчив спеціалізовану англійську школу № 9 в Чернівцях зі срібною медаллю. Четвірку отримав з математики. За інформацією ЗМІ, працювати він почав ще в школі: батько приятеля тримав авторемонтну майстерню, і хлопці копалися в моторах. У той же час молодий Яценюк нібито вів щоденник на кожного зі своїх однокласників, де записував їх досягнення і невдачі.

Втім, психологи кажуть, що майбутній успіх в житті мало залежить від оцінок у школі. Мовляв, ті знання, які люди отримують за партою, в житті їм мало допомагають, тому в кожного є шанс стати багатим, успішним і знаменитим.

ТСН