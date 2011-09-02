До Чернівців з'їдуться відомі сучасні поети

2 вересня, у Чернівцях розпочнеться Другий Міжнародний поетичний фестиваль Meridian Czernowitz, який триватиме до 4 вересня.

Як повідомили організатори, програму фестивалю складуть поетичні читання, дискусії, лекції, виставки фотопоезії та скульптур, пов`язаних з поезією, театральні й музичні перфоманси, презентації книг, відеопоезія, поезія в мультиплікації, ска-панк і джаз-рок-поезія, поезія з електронною музикою, відеоінсталяції на зовнішніх стінах будинків і багато інших навколопоетичних подій.

"Основною метою фестивалю є повернення Чернівців на культурну карту Європи і розвиток діалогу між сучасними українськими поетами та їхніми закордонними колегами", - зазначають організатори.

За їхніми словами, у фестивалі візьмуть учать найвідоміші поети, музиканти та художники з Німеччини, Австрії, Швейцарії, Молдови, України, Росії, Польщі, Румунії, Ізраїлю, Франції, Великобританії та США.

"Вибрані твори авторів-учасників Фестивалю будуть видані окремою поетичною збіркою на мовах оригіналу та в перекладах", - додали організатори.

Повідомляється, що серед поетів на фестивалі виступлять: Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Павло Коробчук, Катерина Бабкіна, Роберт Шиндель, Ільма Ракуза, Еммануель Мозес, Анета Камінска, Томас Вольфарт - директор Literatutwerkstatt Berlin та інші.

Крім того, сьогодні ввечері, 1 вересня, музикант Олег Скрипка за день до відкриття фестивалю проведе етнодискотеку на центральній площі Чернівців.

Нагадаємо, перший Meridian Czernowitz відбувся у 2010 році, його присвятили єврейському німецькомовному поету і перекладачу Паулю Целану. Тоді на фестивалі виступили відомі сучасні поети з Німеччини, Австрії, Швейцарії та України, а також перекладачі, музиканти й фотографи.