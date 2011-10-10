У Києві презентують книжку про жіночу долю і чоловіче жлобство

12 жовтня о 19.00 у Києві відбудеться презентація книжки Наталі Талалай «Квитки щастя». Книжка вийшла друком у видавництві «Радуга». Наталя Талалай – журналіст, політичний оглядач, наразі – редактор відділу «Політика» журналу Weekly.ua.

Коли антропологи, історики, соціологи та хтозна-хто ще малюватимуть нашу добу, вони користуватимуться не лише газетами, документами та статистикою. Вони, точно читатимуть книжки. Книжка Наталі Талалай розкаже їм про пошук нашими сучасниками своєї долі (оповідання “Чари Мольфара”), про вибір, який чоловік не може зробити між своєю коханою та мамою (“Синку, я помираю”), про чоловіче жлобство (“Кленовий сироп”) та жіночу наївність (“Перше кохання. 50 гривень”).

Місце презентації – Російський центр науки та культури в Києві (вул. Борисоглібська, 2).