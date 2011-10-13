У «Парку Київська Русь» покажуть програму «Русь Заповідна»

У Центрі культури та історії «Парк Київська Русь» (село Копачів Обухівського району Київської області) 15-16 жовтня покажуть розважальну програму «Русь Заповідна».

Як повідомили УНІАН у прес-службі центру культури, цими вихідними театр «Парк Київська Русь» презентує «Червону Книгу», до якої внесе «зникаючі види міфологічних героїв» - царівну Либідь, Мавку, Лель та інших.

Також у парку за участі відвідувачів відбудеться музичний інтерактивний ігровий квест «Спасіння Либіді Білої», урочистий церемоніал занесення першого запису в «Червону книгу» та інші забави та ігри Стародавньої Русі.

Офіційний партнер заходу - Всеукраїнський Банк Розвитку.

Парк відкривається для гостей з 10.00 ранку.

Театралізовану виставу покажуть у суботу та неділю, вона триватиме з 12.00 до 18.00. Парк працює до 18.00.

Майстер-класи від майстрів Середньовіччя проходять у суботу та неділю з 10.00 до 17.00.

Відвідувачі можуть доїхати до «Парку Київська Русь» маршрутним автобусом від станції м. Видубичі (зупинка біля супермаркету ”Фуршет”).

Інтервал руху: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00.