Бориса Олійника висунуть на Нобелівську премію з літератури 2012 року

Кандидатуру поета і громадського діяча Бориса Олійника висуватимуть на Нобелівську премію в галузі літератури 2012 року.

З цією ініціативою від імені громадськості виступив професор Інституту філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка Павло Рудяков під час заходу, що відбувся в Українському фонді культури.

"Наша ініціатива зумовлена тим, що творчість Бориса Олійника як поетичне, естетичне явище відповідає високим критеріям Нобелівської премії. Так само моральному кодексу Нобелівського лауреата, який негласно існує в Комітеті з присудження премії, відповідає і громадянська позиція Бориса Ілліча", ─ зауважує Рудяков.

Також Павло Рудяков зазначив, що Україна має декілька представників від різних поколінь українських письменників, які заслуговують на висування на Нобелівську премію в галузі літератури.Громадську ініціативу підтримало зібрання, на якому були присутні науковці Інституту літератури НАНУ, актив Українського фонду культури, члени Національної спілки письменників, Товариства "Україна – Сербія", представники дипломатичних представництв в Україні.

За словами Рудякова, буде сформовано робочу групу, яка звертатиметься до авторитетних інституцій у пошуках тієї, що візьме на себе почесну місію висунути кандидатуру Бориса Олійника на здобуття Нобелівської премії.

Нагадаємо, цьогорічним нобелівським лауреатом з літератури став шведський поет Тумас Транстрьомер.

Gazeta.ua