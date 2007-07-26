Фільм Нікіти Міхалкова включено в конкурс Венеціанського фестивалю

"Дванадцять" – новий художній фільм Нікіти Міхалкова, братиме участь у конкурсі 64-го Венеціанського кінофестивалю.

"Дванадцять" - це рімейк судової драми Сідні Люмета "Дванадцять розгніваних чоловіків" ("12 Angry Men", 1957). В оригінальній картині присяжні вирішували долю мексиканського хлопця, звинуваченого в батьковбивстві. У Міхалкова присяжні вивчають справу чеченського підлітка, підозрюваного у вбивстві приймального батька, - російського офіцера. У картині знімалися Сергій Маковецький, Сергій Гармаш, Михайло Єфремов.

У 1992 році Нікіта Міхалков став лауреатом Венеціанського фестивалю: приз одержала його картина "Урга - територія любові".

У конкурс короткометражних фільмів Венеціанського фестивалю також включено російську стрічку – "Люди з каменю" Леоніда Рибакова. За цю картину в 2007 році режисер одержав приз Гільдії кінознавців і кінокритиків на "Кінотаврі".

64-й Венеціанський фестиваль пройде з 29 серпня по 9 вересня 2007 року. Всього в основній конкурсній програмі беруть участь 22 картини.

За матеріалами Lenta.ru