Розмови про пам'ятник Катерині II у Луганську передчасні

Ні про яке всенародне обговорення в Луганську 30 проектів пам`ятника Катерині II не йдеться, заявив УНІАН заступник начальника управління Луганської міської ради з питань внутрішньої і інформаційної політики Олександр САВЕНКО.

За його словами, на всенародне обговорення луганців виноситься тематика пам`ятника або об`єкту монументального мистецтва, який завершує композицію центрального входу у сквер Пам`яті.

«Луганці спочатку визначать тему пам`ятника, чому його буде приурочено, і лише потім за цією темою архітектори готуватимуть проекти. Ні про яке всенародне обговорення проектів пам`ятника Катерині II не йдеться. Все це просто розмови», - сказав О.САВЕНКО

Він відзначив, що пропозиції від жителів міста приймаються письмово протягом місяця.

Як повідомляв УНІАН, депутат Луганської обласної ради, голова всеукраїнської громадської організації «Молода гвардія» Арсен КЛІНЧАЄВ раніше заявляв, що в Луганську розроблено пам`ятник Катерині ІІ. «Виділено землю Луганською обласною радою у центрі міста», - стверджував він.

Керівник прес-служби обласної ради Олена БУГАЄЦЬ спростувала цю заяву, відзначивши, що виділяти землю в Луганську має право міська рада, а не обласна.

А.КЛІНЧАЄВ наполягав на тому, що існує вже понад 30 проектів пам`ятника, які будуть винесені на всенародне обговорення.