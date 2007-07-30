Бригінець закликає киян голосувати за пам`ятники столиці при визначенні 7 чудес України

Голова оргкомітету «7 чудес Києва», секретар ради акції «7 чудес України», депутат Київради Олександр БРИГІНЕЦЬ закликає киян голосувати за пам`ятники столиці при визначенні семи чудес України.

Як зазначає О.БРИГІНЕЦЬ у своїй заяві, текст якої передано УНІАН, оргкомітет до Дня Києва назвав сім чудес столиці, поклавши в основу сімки дані інтернет-голосування киян. Безумовними лідерами стали – Києво-Печерська Лавра і Софія Київська. Саме ці дві пам`ятки історії культури і духовності потрапили до списку з 21-го претендента на звання семи чудес України, за які аж до Дня Незалежності українці голосують на сайті www.7chudes.in.ua.

О.БРИГІНЕЦЬ підкреслює, що у розпалі голосування за сім чудес України кожен регіон України прагне якомога активніше підтримати свої пам`ятники. Водночас, за його словами, жителі столиці мало беруть участь у голосуванні на підтримку київських чудес.

«Зовсім інша ситуація з Києвом. На жаль, наше місто, хоча і є безумовною інтернет-столицею України, програє в активності навіть таким маленьким містечками, як Коломия з 60-тисячним населенням. Їх прекрасний музей «Писанка» зібрав вже близько 15 тисяч голосів, а Софія Київська тільки 8 тисяч», - повідомив О.БРИГІНЕЦЬ.

*** До списку чудес Києва увійшли: Андріївська церква, монумент-скульптура Батьківщина-мати, Будинок з Химерами, Золоті Ворота, Києво-Печерська Лавра, Михайлівський Золотоверхий собор і Софія Київська.