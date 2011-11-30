У Норвегії випустять альманах творів українських авторів

У травні 2012 року в Норвегії буде видано альманах, до якого увійдуть фрагменти творів кількох сучасних українських авторів, перекладених норвезькою мовою.

Про це під час прес-конференції повідомила директор одного з українських видавництв Анетта Антоненко.

"Письменники частково відібрані. Туди увійдуть Жадан, Кононович, Денисенко, ще планується відібрати двох письменників. Я думаю, фрагменти і письменники будуть відібрані до кінця року", - зазначила Антоненко.

За її словами, видання цього альманаху може трохи затягнутися, адже українська мова та література нова для Норвегії, але збірку буде видано.

Антоненко також повідомила, що подібний альманах може бути згодом видано і у Франції.

На тій же прес-конференції президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександр Афонін повідомив, що за 20 років незалежності України влада не змогла сформувати образ незалежної, самостійної держави в свідомості європейців. Популяризацією України, її культури та сучасної літератури займаються українські книговидавці, які вирішили об`єднати свої зусилля.

За словами Афоніна, Міністерство економічного розвитку і торгівлі відхилило проект Концепції державної програми підтримки та розвитку книговидання та популяризації читання. Документ було підготовлено видавцями спільно з Комітетом з питань телебачення і радіомовлення.

"Міністерство перекреслило цю Концепцію, зазначивши, що вона не на часі. Програма була визнана непотрібною і несвоєчасною", - зазначив Афонін.

Водночас, повідомляється, що Україна стане спеціальним гостем міжнародного літературного фестивалю в місті Коньяк (Франція), який відбудеться в листопаді 2012 року. Такі домовленості досягнуті представниками українських книговидавців під час їх недавнього візиту до Франції. Про це під час прес-конференції повідомила книговидавець Елеонора Симонова.

"Вперше країна, яка не є членом Європейського Союзу, стане спеціальним гостем фестивалю", - наголосила Симонова.

Вона зазначила, що Україна все більше цікавить іноземних книговидавців як ринок для реалізації книг власних авторів, а також як джерело нової, цікавої літератури.

Симонова також повідомила, що Україну відвідав голова Лейпцизького книжкового фестивалю, який запросив наших книговидавців взяти в ньому участь наступного року.

За словами книговидавців, участь в подібних заходах має підтримувати держава, як це практикується в інших країнах, проте на сьогодні українські книговидавці та письменники самі займаються популяризацією української книги, і, на жаль, це відбувається повільно і фрагментарно.

Як повідомила книговидавець Анетта Антоненко, сьогодні, наприклад, у Франції, видано всього кілька українських авторів, серед яких Андрій Курков, Марина і Сергій Дяченки, Любко Дереш, Юрій Андрухович, книга есе Миколи Рябчука і поезія Дмитра Чистяка.

УНН