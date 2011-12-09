У кінотеатрах покажуть найбільшу виставку робіт да Вінчі

16 лютого 2012 року на екрани кінотеатрів вийде фільм "Леонардо Live" про найбільшу виставку робіт Леонардо да Вінчі, що проходить у Лондонській Національній галереї, усі квитки на яку вже розпродані.

Як повідомлялося раніше, виставка під назвою "Леонардо да Вінчі: художник міланського двору" відкрилася в листопаді 2011 року. Експозиція, названа найбільшою за всю історію виставкою робіт да Вінчи, включає недавно відкриту картину «Рятівник Світу», що ніколи раніше не експонувалася.

Фільм "Леонардо Live", оголошений організаторами першою в історії кіновиставкою картин, дозволить любителям мистецтва відвідати експозицію, яку не можливо переміщати через крихкість полотен.

З 16 лютого 2012 року фільм протягом практично двох тижнів можна буде побачити в США, Аргентині, Австралії, Німеччині, Голландії, Італії, Канаді, Колумбії, Люксембурзі, Мексиці, Новій Зеландії, Польщі, Франції, Чехії, Швеції, Японії і на Мальті.

Виставка, що зібрала натовпи любителів мистецтва і вартість квитка на яку доходила до декількох сотень доларів, була знята на плівку напередодні відкриття цією осінню.

Стохвилинний фільм супроводжується коментарями і додатковими матеріалами.

Раніше в подібному форматі в кінотеатрах вже виходили живі записи виступів Метрополітен-опера, Британського національного театру і Королівського театру в Ковент-Гардені, а також мюзикли, такі як "Примара опери".

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