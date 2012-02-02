ЗМІ: Мадонна виступить на «Олімпійському»

Оточення американської співачки Мадонни обнародувало графік світового турне королеви поп-музики. За інформацією журналу Weekly.ua, у графіку значиться концерт у Києві, який заздалегідь запланований на 4 серпня.

Її концерт в українській столиці став можливий після відкриття НСК «Олімпійський» - місткість стадіону дозволяє компенсувати витрати на шоу такого масштабу, адже суперзірки запрошують гонорари від 500 тис. до кількох мільйонів доларів. Зокрема середній гонорар Мадонни становить 4–5 млн. дол.

Нинішній концертний тур співачки пройде на підтримку нового студійного альбому M.D.N.A. Сингл з нього Gimme All Your Luvin побачить світ 7 лютого. А випуск диску запланований на березень 2012 року. Окрім Києва, співачка планує відвідати: Тель-Авів, Абу-Дабі, Стамбул, Загреб, Мілан, Флоренцію, Цюрих, Барселону, Берлін, Гамбург, Париж, Москву, Санкт-Петербург і Ніццу.

Нагадаємо, 31 січня на прес-конференції віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ повідомив, що співачка Мадонна може виступити з концертом на НСК «Олімпійський» у другій половині серпня 2012 року. «НСК «Олімпійський» веде переговори, і якщо вони закінчаться успішно, то в другій половині серпня Мадонна виступить на НСК «Олімпійський», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.