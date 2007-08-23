У Львові вбрали у вишиванки античних богів

Львівська влада таки пошила унікальні вишиванки для античних скульптур на площі Ринок: Нептуна, Адоніса, Діани та Амфітрити. Сорочки вишиті в традиційних українських мотивах.

За словами депутата ЛМР Руші Полякової, кошторис ще не складено, тому вартість проекту поки що не відома. «Я наразі користувалася лише своїми грошима, кошторису ще немає, тому не можу сказати суму, яку витрачено на вбрання», – про це сьогодні, 23 серпня, у коментарі ЗІКу повідомила Руша Полякова.

У Львові в межах святкування 16 річниці Незалежності України пройде «Свято Української сорочки». Влада закликала усіх мешканців міста та його гостей сьогодні, 23 серпня, в День державного прапора, одягнути вишиванки, аби таким чином популяризувати, і без того модний, український національний одяг.