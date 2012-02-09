Музикант Кріс Рі: об'єднання Європи - найгірша ідея у світі

Британський музикант Кріс РІ вважає помилковою ідею об`єднаної Європи.

«Це найгірша ідея у світі! Ви не можете примусити різних людей жити разом - ви створите ще одну Югославію, де люди рано чи пізно почнуть воювати один з одним, тому що вони просто не хочуть бути разом», - заявив К.РІ в ексклюзивному інтерв`ю журналу Weekly.ua.

Музикант вважає, що ситуація в Англії не відрізняється від інших країн. «Наш уряд не має ані найменшого уявлення про вуличні реалії. І у нас, і в інших країнах прірва між політиками і народом сьогодні ширша, ніж коли-небудь раніше», - упевнений К.РІ.

Музикант також вважає даремним проведення Всесвітнього економічного форуму у Давосі: “Давос - місце для обраних. Там так приємно кататися на лижах, куштувати дорогі страви, говорити про все на світі і нічого не робити, щоб допомогти людям».

Британський музикант, концерт якого заплановано у Києві на 13 лютого, також висловив симпатію до Юлії ТИМОШЕНКО, але тільки як красивій жінці, а не як політику. «Я не маю ані найменшого уявлення про те, наскільки вона хороша чи погана як політик. А ви-то самі знаєте? Адже політики не дуже пов`язані з рештою людських істот», - підкреслив К.Рі.