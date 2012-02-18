Табачник викине зі шкільного курсу предмет "історія України"?

Згідно з проектом нових навчальних планів для 5-9 класів, зменшується кількість уроків української мови та літератури, а предмет "історія України" взагалі зникне.



Як пише в суботу "Дзеркало тижня. Україна", повідомляє "Українська правда", з новими типовими навчальними планами для середньої школи, розробленими в Міносвіти, мало змогу ознайомитися дуже вузьке коло лояльних до нього освітян. Та й то під грифом "Проект".



Як повідомляють поінформовані джерела, відповідний наказ уже підписаний міністром освіти Дмитром Табачником і офіційно зареєстрований під №93 від 01.02.2012 року.



У новому навчальному плані скорочено кількість уроків української мови. Тепер їх буде лише по два на тиждень. Кількість годин на її вивчення української літератури у 7, 8 та 9 класах також зменшується.



"Та ще гірша ситуація складається з історією України. За задумом керівництва Міносвіти, цей предмет як такий взагалі зникне з розкладу шкільних уроків (хоча традиційно викладався навіть у Радянському Союзі). Натомість з’явиться новий, інтегрований курс — історія, в якому буде поєднано всесвітню історію та історію України", - пише видання.



"Дзеркало тижня" зазначає, що досвід викладання інтегрованого курсу історії існує в інших країнах. Наприклад, у Росії. Згідно з навчальними програмами, історія рідної країни становить у ньому близько третини всього матеріалу. У дев’ятому класі російських шкіл з’являється окремий предмет "Історія Росії".



"Наші ж старшокласники і далі інтегруватимуться. Оскільки навчальних планів для десятого та одинадцятого класу не розроблено, про подальшу долю предмету "Історія України" ніхто нічого певного сказати не може", - йдеться в матеріалі.



Разом з тим, планується скоротити кількість уроків, відведених на вивчення історії.



"У п’ятому класі тепер матимемо один урок на тиждень замість двох (отже, вилучено приблизно 34 уроки за рік). У восьмому і дев’ятому класах курс скоротили на 0,5 години на тиждень (за рік це приблизно 17 уроків)", - пише "Дзеркало тижня".



Водночас відзначається, що загальна кількість уроків на тиждень у 5-9 класах збільшиться на 4-6.