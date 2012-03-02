У столицю повернулося золото скіфів

Незабаром у столиці покажуть колекцію унікальних старожитностей – скульптур, кераміки, інструментів, зброї з міді й каменю, предметів одягу, прикрас з золота, міді, емалі і дорогоцінного каміння.

Незабаром у столиці покажуть колекцію унікальних старожитностей – скульптур, кераміки, інструментів, зброї з міді й каменю, предметів одягу, прикрас з золота, міді, емалі і дорогоцінного каміння.

Днями у Національний Києво-Печерський заповідник повернулись скарби утрачених цивілізацій, пише Українська правда з посиланням на "Комсомольську правду".

Усі ці витвори з золота і срібла візантійців, скіфів і русичів експонувались остання три роки в кращих музеях США і викликали там справжній фурор. Експонати, за оцінками фахівців, відносяться до періоду IV століття до н. е. - V століття н. е.

Подивитися давні скарби кияни зможуть у квітні. Обіцяють, що виставка буде безкоштовною, тож охочим відвідати експозицію достатньо буде придбати квиток у Києво-Печерський заповідник, вартістю 25 гривень.