У Чернігові триває виставка «Японія. Традиції і майстерність»

У Чернігові продовжує роботу виставка під назвою «Японія. Традиції і майстерність».

Як передає корреспондент УНІАН, експозиція розташувалася у Національному архітектурно-історичному заповіднику «Чернігів стародавній», а її проведення стало можливим завдяки співпраці з Японським фондом.

Працівники заповідника вважають виставку своєрідним «вікном у Японію» - на ній презентовано понад 100 робіт двадцатьох майстрів (представників різних видів ремесел цієї східної країни). Зокрема, увазі відвідувачів пропонується традиційний японський посуд повсякденного вжитку, віяла, світильники, плетені з бамбуку скульптурки комах, гравюри тощо.

Найбільш широко в експозиції представлений керамічний посуд Касама, Міно, Кіото, Бідзе, Хагі, адже японці вміють захоплюватися не тільки чудово приготовленою їжею, а й посудом, в якому подають її на стіл.

Експонати виготовлені з традиційних для Японії природних матеріалів: кераміки, текстилю, металу, лаку, дерева, бамбука, скла, паперу. Вони надають уявлення, в яких формах існують сьогодні традиційні народні ремесла Японії.

Виставлені речі дозволяють побачити, наскільки багаті традиційні японські ремесла, історія яких налічує кілька століть. Вони відображають своєрідне національне уявлення про прекрасне, висловлюють притаманне їхнім творцям унікальне естетичне почуття.

У Чернігові виставку відкрив Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Тоічі САКАТА, який прибув до міста разом з дружиною та співробітниками посольства.