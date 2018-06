Оксана Забужко віддала всі свої тексти для інтернет-крамниці

Оксана Забужко уклала угоду з магазином легального інтернет-контенту Obreey Store.

Незабаром на сайті з’являться всі видані в Україні тексти Оксани Забужко, серед яких: "Музей покинутих секретів", "Польові дослідження з українського сексу", "Сестро, сестро", "Друга спроба. Вибрані вірші", "Казка про калинову сопілку", "Вибране листування на тлі доби: 1992-2002" (з Юрієм Шевельовим), "Notre Dame d`Ukraine: Українка в конфлікті міфологій", "Шевченків міф України: спроба філософського аналізу", "Філософія української ідеї та європейський контекст", "Let My People Go: 5 текстів про українську революцію", "Хроніки від Фортінбраса".

Зазначимо, що електронні тексти Оксани Забужко вже продаються через інтернет-крамниці Amazon і Barnes&Noble.

Українські письменники не вперше перевидають свої тексти в електронному вигляді. Раніше так зробила Світлана Пиркало. Оксана Забужко своїм рішенням підтверджує тенденцію накопичення україномовного контенту в електронних книгарнях.

Українська правда. Життя