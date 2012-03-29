Ялта постаріє на 700 років?

Ялтинська міська рада звернулася до уряду Криму з проханням клопотати перед Кабінетом міністрів України про зміну року створення Ялти - з 1838 на 1145 рік.

На думку автора проекту, почесного громадянина Ялти Анатолія Мірзояна, внесення змін до «Списку історично населених місць України», затвердженого постановою Кабміну в 2001 році, дозволить відновити справедливість.

За його словами, вперше письмова згадка населеного пункту Джаліта (Ялта) як «квітучого приморського місто» є у арабського географа і мандрівника аль-Ідріси в його описах кримського побережжя, що датуються 1145 роком.

«Ці дані нам надали в Національній академії наук України», - сказав Мірзоян, додавши, що Кримський інститут археології називає навіть 1139 рік.

За матеріалами КІА