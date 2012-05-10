Священний синод УПЦ скасував свої попередні рішення

Священний синод Української Православної Церкви, що відбувся напередодні, 8 травня, під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира, скасував свої попередні рішення, ухвалені під час хвороби предстоятеля УПЦ.

Про це йдеться в оприлюднених офіційним сайтом УПЦ журналах Священного синоду.

Члени синоду у зв’язку з тим, що предстоятель УПЦ Митрополит Володимир приступив до виконання своїх обов’язків, вирішили «призупинити дію постанов Священного синоду Української Православної Церкви, які були прийняті, виходячи з ситуації, коли Блаженніший Митрополит Володимир не міг виконувати обов’язки предстоятеля УПЦ».

Синод, зокрема, скасував рішення «про тимчасово головуючого в засіданнях Священного синоду Української Православної Церкви на період хвороби Його Блаженства, Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира» (голосував на синоді старший за хіротонією, митрополит Одеський та Ізмаїльський Агатангел – УНІАН).

Також синод скасував своє рішення від 23 грудня 2011 року «щодо управління Київською єпархією, Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою, Київськими Духовними Академією та Семінарією, Ставропігійними монастирями та монастирями Київської єпархії». Окрім того, скасовано рішення про перевірку фінансово-господарської діяльності Київської Митрополії УПЦ та Київської єпархії за 2011 рік, а також рішення від 26 січня 2012 року «про тимчасове управління Київською єпархією».

Синод заслухав інформацію Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира про заміщення посади Керуючого справами УПЦ. На цю посаду синод призначив преосвященного Антонія, архієпископа Бориспільського, звільнивши його з посади голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ. Окрім основних обов’язків, Керуючий справами УПЦ відтепер наглядатиме за діяльністю церковних установ, утворених Священним синодом та представлятиме предстоятеля УПЦ в державних, громадських та церковних заходах.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня ц.р. відбулося засідання Священного Синоду Української православної церкви (Московського патріархату). Засідання пройшло під головуванням митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела, як старшого за хіротонією постійного члена священного синоду за відсутності Митрополита Володимира, який перебував у лікарні.

Серед рішень Священного синоду від 26 січня: створення комісії для внесення змін до статуту про управління УПЦ - під головуванням митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона; тимчасове управління Київською єпархією доручено митрополитові Вишгородському та Чорнобильському Павлу, контролювати будівництво Кафедрального собору на честь Воскресіння Христового та Духовно-просвітницького центру УПЦ доручено митрополиту Черкаському і Канівському Софронію. Синод прийняв рішення звільнити Преосвященного Олександра (Драбинка), архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського, вікарія Київської Митрополії з посади голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ та з посади головного редактора офіційного сайту церкви.

Події навколо цього синоду та рішення, прийняті на ньому, викликали палку дискусію у суспільстві.