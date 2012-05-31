У Києві пройде фотовиставка, присвячена участі дітей у воєнних конфліктах

У Києві у Музеї партизанської слави з 1 по 30 червня проходитиме фотовиставка, присвячена участі дітей у воєнних конфліктах «Втрачене дитинство».

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, до уваги відвідувачів музею запропонують копії літографій та репродукцій картин, що зображають Хрестовий похід дітей 1212 року, дитячі загони юних партизанів-підпільників, дітей-героїв Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. Окремий виставковий стенд присвячено представникам фашистської молодіжної організації «Гітлерюгенд».

Також на виставці представлять світлини з теми збройних протистоянь, що відбуваються у країнах Азії та на Африканському континенті, у яких беруть участь діти й підлітки.

Виставка працюватиме з 10.00 до 17.00. (понеділок − вихідний день). Музей партизанської слави, у якому розміщено експозицію, розташовано на території парку культури та відпочинку «Партизанська слава» (вул. Славгородська, Дарницький район).