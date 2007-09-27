У Києві на вул.Інститутській хочуть знести національний художній музей

Національний художній музей України вважає перевищенням повноважень із боку київської влади, яка дозволила знесення недобудованого приміщення на вул. Інститутській, 3, яке планувалося відвести під корпус музею для розміщення виставкового павільйону, ТОВ «Історія міста», яке володіє ділянкою й має намір побудувати на ньому адміністративно-готельний комплекс.

Про це повідомив генеральний директор Національного художнього музею України Анатолій МЕЛЬНИК сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, місяць тому він одержав роз`яснення Міністерства юстиції, в якому сказано, що київська влада перевищила свої повноваження, оскільки об`єкт перебуває на балансі Міністерства культури.

За словами депутата Київської міської ради Дмитра АНДРІЄВСЬКОГО, присутнього на прес-конференції, на цьому місці завжди планувалося побудувати культурну споруду. «У 1986 році було почато будівництво виставкового павільйону, в 1999 р. – ухвалено рішення про будівництво молодіжного театру, а з 2000 року тут планувалося побудувати корпус Національного художнього музею, який потребує додаткових приміщень», - сказав він.

За словами Д.АНДРІЄВСЬКОГО, ні Кабінет Міністрів, ні Президент не можуть скасувати рішення київської влади про передачу землі й об`єкту компанії «Історія міста». Це може зробити тільки Верховна Рада або суд. У будь-якому випадку, вважає він, спочатку потрібно скасувати рішення про знесення об`єкту. При цьому він пообіцяв винести це питання на найближчій сесії Київради.

А.МЕЛЬНИК підкреслив, що якщо ситуація не вирішиться на місцевому рівні, музей має намір подавати до суду й звертатися в ЮНЕСКО, ICOMOS та інші міжнародні організації.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Київська міська державна адміністрація своїм розпорядженням дозволила знести об`єкт незавершеного будівництва на вул. Інститутській, 3.

Згідно з документом, товариству з обмеженою відповідальністю «Історія міста», яке одержало право власності на земельну ділянку по вул. Інститутській, 3 у Печерському районі (держакт від 06.07.2007 № 02-8-00142), дозволено за рахунок власних коштів здійснити знесення недобудованого об`єкту на вул. Інститутській, 3.

Відповідальність за своєчасне і безаварійне виконання робіт покладено на директора ТОВ «Історія міста».

Рішення прийнято на виконання рішення Київської міської ради від 22.02.2007 № 178/839 «Про незавершене будівництво споруди на вулиці Інститутська, 3 в Печерському районі м. Києва», а також за зверненням товариства «Історія міста».

26 квітня в 2007 р. Київська міська рада за 30 млн. 807 тис. грн. продала ТОВ “Історія міста” земельну ділянку площею 1,23 га на вул. Інститутській, 3, яку в березні цього ж року було передано в оренду цьому товариству під майбутній Музей історії Києва. У рішенні зазначено, що продаж здійснюється для реконструкції, будівництва, експлуатації та обслуговування Музею історії Києва у складі адміністративно-готельного комплексу з приміщеннями громадського й торгового призначення та паркінгами.

7 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА з листом, в якому запропонував вирішити питання передачі будівлі Республіканського виставкового павільйону Національному художньому музею України.

У своєму листі глава держави зазначає, що реконструкція, реставрація та розширення площ Національного художнього музею є «одним із пріоритетних напрямків стабільного розвитку музейної справи в Україні».

Президент нагадує, що в 1986 році за замовленням Дирекції художніх виставок у Києві по вул. Інститутській, 3 було почато реконструкцію Республіканського виставкового павільйону. Згодом, у 1999 році, через відсутність фінансування робіт розпорядженням Кабміну будівлю для створення Національного молодіжного центру передали територіальній громаді Києва. Проте, з того часу КМДА будівництво центру практично не здійснює, внаслідок чого конструкції об`єкту руйнуються, що створює загрозу для людей.

«З огляду на те, що роботи зі спорудження згаданого об`єкту не ведуться, а Національний художній музей гостро потребує додаткових приміщень, прошу терміново розглянути на засіданні уряду питання про повернення в державну власність зазначеної будівлі й завершення його реконструкції», – йдеться в листі глави держави.