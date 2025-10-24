Планета обертається навколо червоного карлика за 18 світлових років від Землі.

Астрономи виявили, що навколо зірки Gliese 251 - червоного карлика, віддаленого від Сонця лише на 18 світлових років, обертається "суперземля", на якій потенційно може бути виявлено життя.

Згідно з публікацією в журналі Astronomical Journal, крім планети Gliese 251b, відомої з 2020 року, яка обертається навколо зірки вузькою орбітою, є й друга планета, Gliese 251c, що обертається навколо зірки кожні 54 дні.

"Екзопланета розташована в населеній зоні зірки", - пояснює співавтор дослідження Суврат Махадеван з Університету штату Пенсільванія. "Тому відстань від зірки ідеально підходить для існування рідкої води на поверхні, якщо у неї є відповідна атмосфера".

Відео дня

Учені вважають, що Gliese 251c є одним із найбільш підходящих об'єктів для пошуку біосигнатур, тобто молекул, що вказують на існування життя. Подібний пошук може розпочатися лише через кілька років за допомогою нових великих телескопів, таких як Надвеликий телескоп (ELT) Європейської південної обсерваторії, який наразі будують у Чилі, його мають ввести в експлуатацію до кінця цього десятиліття. Завдяки головному дзеркалу діаметром трохи менше 40 метрів ELT зможе не тільки отримувати прямі зображення планети, а й вивчати її атмосферу.

Однак астрономи досі не бачили цю планету. Їм вдалося лише побічно довести її існування. Строго кажучи, планета не обертається навколо своєї зірки. Швидше, зірка і планета обертаються навколо спільного центру ваги. Якщо планета дуже велика або зірка досить маленька, як у цьому випадку, рух зірки можна виявити на відстані за допомогою ефекту Доплера.

Саме таким чином, астрономи вже відкрили планету поблизу Gliese 251 у 2020 році. Вона майже вчетверо важча за Землю, тому її називають "суперземлею" і вона обертається навколо зірки кожні 14 днів.

Раніше повідомлялося, що вчені виявили нові типи органічних речовин у крижаних гейзерах, що б'ють з Енцелада, супутника Сатурна.

Вас також можуть зацікавити новини: