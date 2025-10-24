Турбореактивний двигун перетворює бомбу на ерзац-крилату ракету.

Новий російський "КАБ" УМПБ-5Р отримав китайський малогабаритний реактивний двигун SW800 від компанії Swiwin. На фото, які виклав на своїй сторінці Сергій Флеш, звернули увагу фахівці Defense Express.

Сам двигун знайшли у рештках авіаційного боєприпаса, який вочевидь було знешкоджено та доставлено на аналіз. Повідомляється, що двигун SW800 можна придбати на цивільному ринку.

"‎Цей двигун, який також має індекс TF-TJ800B, при своїй масі у 8,5 кг та помірних габаритах у 208 мм діаметра та довжині у 454 мм розвиває до 0,8 кН тяги", ‎ – зазначає Defense Express.

На китайських маркетплейсах SW800 пропонують за ціною від 15 до 17 тис. доларів. За умови прямого контактування великих партій у виробника вартість двигуна може буде суттєво меншою.

Експерти звертають увагу на те, що це не перший випадок використання SW800 Росією.

Відомо, що саме його росіяни встановили на нову малогабаритну крилату ракету "Бандероль". Останню нібито запускають з ударного БПЛА "‎Оріон"‎ (таких апаратів у РФ порівняно небагато).

Новий зброя росіян – що відомо

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вперше з початку повномасштабної війни російські "КАБи" долетіли до Миколаєва.

Також стало відомо, що російська авіабомба долетіла до населеного пункту Лозова в Харківській області, подолавши відстань у приблизно 130 кілометрів.

Для росіян це стало суттєвим кроком вперед, адже стандартна керована авіабомба з модулем планерування і корекції може летіти на відстань лише близько 60-70 км. Останнє призводить до значного ризику для літака-носія бути збитим зенітними засобами України.

