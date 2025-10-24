В кого РФ могла купити двигун для "реактивного КАБа" / Колаж УНІАН, фото Defense Express, Сергій Флеш

Новий російський "КАБ" УМПБ-5Р отримав китайський малогабаритний реактивний двигун SW800 від компанії Swiwin. На фото, які виклав на своїй сторінці Сергій Флеш, звернули увагу фахівці Defense Express. 

Сам двигун знайшли у рештках авіаційного боєприпаса, який вочевидь було знешкоджено та доставлено на аналіз. Повідомляється, що двигун SW800 можна придбати на цивільному ринку. 

Знайдений двигун / Сергій Флеш

"‎Цей двигун, який також має індекс TF-TJ800B, при своїй масі у 8,5 кг та помірних габаритах у 208 мм діаметра та довжині у 454 мм розвиває до 0,8 кН тяги", ‎ – зазначає Defense Express. 

На китайських маркетплейсах SW800 пропонують за ціною від 15 до 17 тис. доларів. За умови прямого контактування великих партій у виробника вартість двигуна може буде суттєво меншою.

Цей двигун можна купити в Китаї / Defense Express

Експерти звертають увагу на те, що це не перший випадок використання SW800 Росією. 

Відомо, що саме його росіяни встановили на нову малогабаритну крилату ракету "Бандероль". Останню нібито запускають з ударного БПЛА "‎Оріон"‎ (таких апаратів у РФ порівняно небагато). 

Новий зброя росіян – що відомо 

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вперше з початку повномасштабної війни російські "КАБи" долетіли до Миколаєва.

Також стало відомо, що російська авіабомба долетіла до населеного пункту Лозова в Харківській області, подолавши відстань у приблизно 130 кілометрів.

Для росіян це стало суттєвим кроком вперед, адже стандартна керована авіабомба з модулем планерування і корекції може летіти на відстань лише близько 60-70 км. Останнє призводить до значного ризику для літака-носія бути збитим зенітними засобами України. 

