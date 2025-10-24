Зустріч з королем та 'коаліцією охочих': Зеленський прибув в Лондон

Йдеться про переговори, які стануть важливим етапом координації західної підтримки України перед наближенням 4 річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю вирушив до Лондона для переговорів із близько двадцятьма європейськими лідерами, щоб обговорити посилення військової допомоги та заходи для захисту країни від подальшої російської агресії, пише Associated Press.

Зустріч, яку проводить прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передбачає обговорення захисту української енергосистеми від майже щоденних атак безпілотників та ракет Росії, посилення протиповітряної оборони та постачання ракет більшої дальності для ударів по стратегічних цілях на території Росії.

Переговори мають на меті також посилити тиск на правителя РФ Володимира Путіна, враховуючи нещодавні санкції США та європейських країн, спрямовані на ключові доходи Росії від експорту нафти та газу. Путін продовжує відкидати пропозиції про мирне врегулювання, оголошуючи повномасштабне вторгнення "законним".

Очікується, що до Зеленського та Стармера приєднаються Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем’єр-міністри Данії та Нідерландів Метте Фредеріксен і Дік Схоф, а ще близько 20 лідерів долучаться через відеозв’язок у рамках так званої "Коаліції бажаючих". Основною темою обговорень стануть потенційні "сили заспокоєння" для України, що включатимуть повітряну та морську підтримку та допомогу у підготовці українських військ.

Зустріч у Лондоні розглядається як важливий етап координації західної підтримки України перед наближенням четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Зеленський вже прибув до британськоїх столиці. За даними "Суспільного", він зустрівся з королем Чарльзом у Віндзорському замку,

Європейська підтримка України

Як повідомляв УНІАН європейські лідери активізують підтримку України, вводячи додаткові санкції проти Росії та зобов’язуючись фінансово й військово допомагати Києву протягом наступних двох років. Ця наполегливість вже приносить плоди Україні.

The New York Times пише, що маніпуляції Путіна та наполегливість Європи допомогли Трампу нарешті завдати Росії певних труднощів.

