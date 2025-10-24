Місцева влада попередила про нову загрозу та просить населення бути обережним.

Сьогодні, 24 жовтня, російські окупанти вперше з початку повномасштабного вторгнення атакували Одещину керованими авіаційними бомбами (КАБ). Про це повідомив начальник Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер.

"Під час сьогоднішньої повітряної атаки російська армія вперше використала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі нашого регіону. Це нова серйозна загроза для Одещини", - заявив посадовець.

Він підкреслив, що такі удари несуть колосальну небезпеку для людей і можуть завдати значних руйнувань.

Відео дня

"Прошу всіх! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ваше життя - найцінніше. І вірте в ЗСУ!", - наголосив посадовець.

Як передає кореспондент УНІАН, повітряну тривогу було оголошено на Одещині сьогодні близько 13.20. Моніторингові канали попередили, що цілі фіксуються у напрямку міста Південне Одеської області. Зокрема, Telegram-канал "Миколаївський Ваньок" повідомив, про дві бомби, ймовірно, УМПБ-5, які пролетіли Тендрівську косу та змінили курс у бік Чорноморського/Південного.

Місцеві жителі повідомляли, що чують вибухи.

РФ почала застосовувати потужні бомби

Як писав УНІАН, 16 жовтня російська армія вперше запустила по Миколаєву авіаційну бомбу типу ОФАБ-250, що планує. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко каже: це свідчить про те, що ворожи КАБи вже можуть подолати 150 км. У зоні ризику, крім Миколаївської області, опинилася Одещина.

За попередніми даними, ворог застосував звичайну авіаційну бомбу вільного падіння ОФАБ-500, з УМПК (універсальним модулем планування та корекції) та реактивним двигуном, що схожий на китайський Swiwin SW800Pro.

Вас також можуть зацікавити новини: