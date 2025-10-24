Санду запропонувала кандидатуру бізнесмена Александру Мунтяну на посаду прем'єр--міністра Молдови.

Президентка Молдови Майя Санду в п'ятницю, 24 жовтня, повідомила, що підписала указ про призначення бізнесмена Александру Мунтяну кандидатом в прем'єр-міністри країни, який проживає більш ніж 20 останніх років в Україні. Указ Санду опублікувала на своїй Facebook-сторінці.

Зазначається, що рішення президентка Молдови ухвалила після проведення консультацій з парламентськими фракціями. Санду побажала Мунтяну успіхів у формуванні уряду.

"Бажаю йому успіхів у формуванні уряду, який завоює довіру парламенту і виправдає найважливіші очікування громадян: захист миру, підготовка країни до вступу в ЄС, зміцнення економіки та підвищення рівня життя населення", - додала вона в повідомленні.

Відео дня

Політична ситуація в Європі: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що вибори в парламент в Угорщині мають відбутися в квітні 2026 року. Чинним прем'єр-міністром є Віктор Орбан, який обіймає посаду п'ятий термін. Як зазначає видання Bloomberg, він обіцяв виборцям "стрімкий старт" економічного зростання цього року. Однак, Угорщина зіткнулася з економічним скороченням у першому кварталі та помірним зростанням у другому. Угорська промисловість переважно регресує з початку 2023 року. Згідно з опитуваннями, зараз його партія Fidesz відстає від молодого опозиційного руху Tisza.

Також ми писали, що колишній прем'єр-міністр країни Едуар Філіпп закликав президента Франції Еммануеля Макрона піти у відставку та призначити нові президентські вибори, аби покласти кінець політичній кризі в країні. Примітно, що президентські вибори у Франції мають відбутися в 2027 році. Філіпп в етері RTL заявив, що ще 18 місяців такого стану речей - це занадто довго. У FT нагадали, що Філіпп був прем'єром під час першого терміну Макрона та вважається головним кандидатом на посаду президента від центристського блоку.

Вас також можуть зацікавити новини: