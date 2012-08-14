Українські критики визнали «Меланхолію» Трієра найкращим фільмом року

Українські кіножурналісти назвали кращими фільмами, які виходили в прокат у 2011 році, "Меланхолію" Ларса фон Трієра і "Північ у Парижі" Вуді Аллена. Про це пише Gazeta.ua. Почесне третє місце посів документальний фільм про Піне Бауш "Піна 3D", вперше показаний на Другому Одеському міжнародному кінофестивалі. Також у десятку увійшли картини "Древо життя", "Чорний лебідь", "Король говорить"!", "Шпигун, вийди геть!", "Шкіра, в якій я живу", "Бьютіфул" і "Справжня мужність".

До п`ятірки найгірших фільмів критики включили одразу чотири російських стрічки - "Службовий роман. Наш час", "Стомлені сонцем: Цитадель", "Висоцький. Дякую, що живий" і "Вагітний". Єдиним американським фільмом, який потрапив до п`ятірки найгірших виявилася вампірська мелодрама "Сутінки. Світанок. Частина перша". Крім того, "Висоцький. Дякую, що живий" українські кіножурналісти назвали фільмом-розчаруванням 2011 року.

Найпомітнішими картинами в прокаті першої половини 2012 року кіножурналісти назвали "Шапіто-шоу", "Артиста" і "Коріолан". Також у 20-ку увійшли документалка "Кличко" і комедія "Люди в чорному 3".

55% критиків зазначили, що український прокат лише частково задовольняє мистецькі потреби глядачів. 47,5% упевнені, що в порівнянні з 2010 роком в 2011 році український прокат залишився без змін. При цьому 52,5% критиків поставили українському прокату трійку за п`ятибальною шкалою.

Опитування журналістів провело Бюро Української Кіножурналістики (БУК) спільно з Національною спілкою кінематографістів України.