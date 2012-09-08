Українські кіношники порадують глядачів новими фільмами і мультсеріалом

У кінці нинішнього і наступного року українські глядачі зможуть побачити ряд нових фільмів вітчизняного виробництва. Про прийдешніх прем`єрах кіносезону ZN.UA розповіла голова Держкіно України Катерина Копилова.

«У жовтні цього року ми очікуємо на всеукраїнську прем’єру повнометражного фільму режисера Валентина Васяновича «Звичайна справа» («Чи граєте ви в шахи»), виробництво якої почалось ще у 2007-му році. Фільм вже має нагороди: картина була представлена у міжнародному конкурсі Третього Одеського міжнародного кінофестивалю та здобула спеціальний приз журі та приз Міжнародної федерації кіноклубів», — розповіла голова Держкіно.

Друга стрічка, яка планується до показу восени цього року — україно-німецько-сербський копродакшн під назвою «Істальгія». Ця стрічка створена вже за результатами пітчингу першого конкурсного відбору, який відбувся у серпні 2011 року. Режисер Дар’я Оніщенко зняла соціальну драму на тему еміграції. Картина створювалася у трьох країнах і має три сюжетні лінії: українську, німецьку, сербську.

За словами Катерини Копилової, загалом, за результатами першого конкурсного відбору 2011-го року у виробництві перебувають дванадцять повнометражних фільмів. Вісім із них — копродукційні проекти: практично всі вони мають українських режисерів. У більшості цих картин уже закінчено знімальний процес, тому глядач побачить їх на кіноекранах у 2013 році.

«Також у „спадок“ за зобов’язаннями минулих років ми отримали повнометражний анімаційний фільм «Хто боїться дядечка Бабая» виробництва ДП «Українська студія анімаційних фільмів». Сьогодні він теж перебуває на етапі завершення знімального періоду. За результатами першого конкурсного відбору на «Укранімафільмі» створюються перші серії серіалу «Пригоди Котигорошка та його друзів», — зазначила вона.

Глава Держкіно також повідомила, що триває фінансування проекту «Моя країна — Україна» студії «Новаторфільм» — пластилінової анімації під керівництвом відомого мультиплікатора Степана Коваля. Вже готові вісімнадцять із двадцяти шести серій. За результатами першого конкурсного відбору розпочато роботу над новим проектом під його ж керівництвом — серіалом «Професіонали». Щойно закінчилась робота над серіалом для наймолодших глядачів — стрічкою «Ескімоска» режисера Олексія Шапарєва. Серіал складається з двадцяти шести п’ятихвилинних серій.

Що стосується документальних фільмів — вже завершено фільм Олександра Балагури «Час життя об’єкта в кадрі». Це серйозна документальна повнометражна робота з особливою естетикою. За результатами нових конкурсів ДП «Українська студія хронікально-документальних фільмів» та Національна кінематека України також знімають документальні проекти.

«Оскільки одним із приоритетних напрямів розвитку кіногалузі в Україні задекларовано розвиток дитячого кінематографу, в рамках другого конкурсного відбору кінопроектів на отримання державного фінансування було оголошено конкурс дитячих проектів. За його результатами у виробництві сьогодні перебувають п’ять повнометражних різножанрових стрічок для дітей та юнацтва. Це і фільм-казка за оповіданням Володимира Короленка «Йом-Кипур» — новорічна містерія для дітей, юнацтва та їх батьків, над якою працює режисер Віктор Гресь. І повнометражний музичний фільм «Трубач» Анатолія Матешка, і дитяча лірична драма про перше кохання «Пілот і артистка», яку знімає Надія Кошман. І, безумовно, фільм «Іван Сила» режисера Віктора Андрієнка, зйомки якого почались кілька тижнів тому. Це буде костюмована пригодницька історія про українського богатиря, найсильнішу людину ХХ ст. Івана Фірцака», — розповіла Катерина Копилова.

