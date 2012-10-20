Премію «Анґелус» віддали Міленко Єрговичу

Премію «Ангелус» і 150 000 злотих (389 000 грн) отримав хорватський та боснійський письменник Міленко Єрґович за роман 2009-го року «Srda Pjeva, U Sumrak, Na Duhove» («Срда співає, у сутінках, на Трійцю»), польський переклад якої побачив світ минулого року. Церемонія нагородження відбулася 20 жовтня у Вроцлаві, повідомляє Літакцент.

Єргович один з найвідоміших у світі хорватських письменників.

Українською доступні кілька оповідань і вірші Єрговича в перекладі Катерини Калитко.

Як відомо, до фіналу престижної польської премії «Анґелус» увійшов і Андрій Бондар. Письменника було номіновано за книгу прози «Historie ważne i nieważne», яка побачила світ 2011 року у Вроцлаві. Переклад книжки польською мовою здійснив Богдан Задура.

Також у фіналі премії цього року зустрілися Маґдалена Туллі, Міхал Вітковскі, Томаш Змешкал, Яцек Денель і Ласло Красногоркай.

2011 року «Анґелус» отримала білоруска Світлана Світлана Алексієвич за книгу «У війни не жіноче обличчя». Серед переможців попередніх років – Мартін Поллак і Петер Естергази. Лауреатом же першої премії «Ангелус» у 2006 році став Юрій Андрухович із романом «12 обручів».

Нагорода – статуетка янгола та 150 тисяч злотих – вручається за прозовий твір, перекладений на польську мову і виданий протягом року у Польщі. Її організатори апелюють до вікових традицій Вроцлава як міста зустрічей і діалогу. ANGELUS вручатимуть щороку у грудні тим авторам з Центральної Європи, які піднімають у своїй творчості найважливіші для суспільства теми, спонукають до рефлексії та поглиблюють знання про світ інших культур. До «Центральної Європи» віднесли Австрію, Білорусь, Боснію і Герцеговину, Болгарію, Хорватію, Чехію, Естонію, Литву, Латвію, Македонію, Молдову, Німеччину, Польщу, Росію, Румунію, Сербію, Словаччину, Словенію, Україну та Угорщину.