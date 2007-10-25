На території Сербії археологи знайшли найстаріший у Європі металевий виріб

Розкопки у місцевості Плочнік розпочали ще 1927 року, коли під час будівництва залізниці там виявили залишки давньої цивілізації. За кілька десятиліть науковці відкопали там чимало цікавих знахідок.

Однак остання – мідне знаряддя – має здійснити переворот у дотеперішніх уявленнях істориків. Він – доказ того, що мідна доба людства настала раніше, ніж вважали досі. А саме – в епоху неоліту, до якої належать речі, котрі знаходять у Плочніку.

За ними науковці встановили, що люди, які тут жили у V та VI століттях до нашої ери, обігрівали домівки за допомогою печей, вкривалися вовняними або хутряними ковдрами. Одяг виробляли з вовни, шкіри та льону. Вони займалися землеробством і тримали худобу.

Знайдене мідне знаряддя з одного боку – сокира, з іншого – молоток і має дерев‘яну ручку. За припущеннями, його також використовували як долото.

ICTV