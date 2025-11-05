Зараз родич видри ще нагулює жир для потенційної сплячки.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували борсука. Тварина, за словами дослідників, зараз нагулює "жирок" на зимівлю.

Про цих звірів розповіли у пресслужбі установи та оприлюднили кадри з фотопасток заповідника. На фото можна побачити борсука – красива тварина зовсім не виглядає такою, що недоїдає. Навпаки – вигляд у неї досить ситий, навіть "доглянутий".

"Ось таким вгодованим борсукам з густою, ніби вичесаною, "шубою" вже не страшні ні сніги, ні морози. Але поки ще осінь, можна додатково нагуляти жирок. Тим більше, що харчами тварини не перебирають: їдять все – від коріння та ягід до комах, птахів, їх яєць, ящірок і навіть змій. Головне, потім в нору влізти…", - зазначають дослідники.

Вони пояснюють, що борсук - родич видри, куниці, тхора та інших мустелових. Він вміє і нори глибокі будувати, і захищати себе від сильніших хижаків, і запасатися жиром, якщо в холодну зиму доведеться залягати у сплячку.

Що відомо про борсука

Борсук, харсун, язвець (Meles) — рід ссавців родини мустелових. Довжина голови й тулуба 560 - 900 мм, хвоста 115 - 202 мм, вага зазвичай 10–16 кг, однак старі самці сягаю 30 кг пізньої осені. Верх тіла сіруватий, нижні частини тіла і кінцівки чорні. Є дві темні лицеві смуги, що простягаються від кінчика носа до очей і вище. Тіло огрядне, а кінцівки та хвіст короткі.

Борсуки в основному активні в сутінках і вночі. Зазвичай живуть у комунальних самостійно виритих розгалужених норах з кількома виходами й кількома камерами. Нори використовуються як для проживання вдень, так і для вирощування молоді. Мешкають сімейними групами, які зазвичай складаються з однієї або кількох самок з потомством до двох років поспіль.

Всеїдна дієта включає: малих ссавців, птахів, плазунів, жаб, молюсків, комах у різних стадіях, черви, стерво, горіхи, жолуді, ягоди, фрукти, насіння, бульби, кореневища, гриби. Крім людини, у дорослих борсуків немає природних ворогів. Проте вовки, здичавілі пси, рисі, росомахи та ведмеді іноді можуть бути хижаками, особливо щодо молодших борсуків.

Тривалість життя у природі - 6 років. У неволі борсуки можуть дожити до 19 років. Смертність дитинчат протягом першого року життя висока.

Нагадаємо, днями у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику фотопастки зафіксували рись європейську. Хижа тварина – вправна мисливиця, вона "озброєна" ідеальним слухом, кігтями, довгими іклами та гострим зором. За добу лісова кішка здатна долати понад 30 кілометрів. На території Чорнобильського заповідника мешкає ймовірно, щонайменше два десятки дорослих рисей.

