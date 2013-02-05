В київську оперу повернуться зірки

На початку лютого у Національній опері України пройдуть виступи відомих українських виконавців, які в останні роки стали частиною світової музичної культури. В рамках проекту "Українські оперні зірки у світі" в репертуарних виставах театру візьмуть участь Ольга Микитенко, Валентин Пивоваров, Маріан Талаба і Олег Кулько.

У різний час із творчим причин кожен із них був змушений покинути Україну. Всі ці співаки вже зробили кар`єру в Європі та у Росії. Без їхньої участі не обходяться знакові оперні прем`єри сучасності. Наприклад, тенор Маріан Талаба став не тільки солістом віденської опери, але і справжнім улюбленцем європейської публіки. Ольга Микитенко сьогодні - провідна солістка у німецькому Aalto Theater в Ессені. Бас Валентин Пивоваров - соліст театрів в Маріборі (Словенія) і Сант-Галлі (Швейцарія). А тенор Олег Кулько активно задіяний у репертуарі Большого театру Росії, пише Дзеркало тижня.

Зірки візьмуть участь у виставах лютневого репертуару Національної опери. Маріан Талаба постане в партії Хосе ("Кармен" Жоржа Бізе), Ольга Микитенко 9 лютого - в партії Віолетти ("Травіата" Дж.Верді). Партію Греміна ("Євгеній Онєгін" П.Чайковського в постановці Ірини Молостової) виконає Валентин Пивоваров, Калафа ("Турандот" Дж.Пуччіні) - Олег Кулько.