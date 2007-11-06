9 листопада відкриється VІІІ Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика

9 листопада у день української писемності та мови у Кіровограді розпочнеться VІІІ Міжнародний конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив виконавчий директор Ліги українських меценатів і співголова координаційної ради міжнародного конкурсу з української мови Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ.

Як зазначив М.СЛАБОШПИЦЬКИЙ, цей конкурс – одна з наймасовіших патріотичних акцій в Україні. Як і щороку в VІІІ Міжнародному конкурсі візьмуть участь понад 5 млн. школярів і студентів.

За словами заступника директора Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОН України Юрій ЗАВАЛЄВСЬКИЙ, метою даного конкурсу є сприяння утвердженню державного статусу української мови, піднесення її престижу серед учнівської молоді, виховання пошани до культури і традицій українського народу. А його завданням є підвищення рівня знань з української мови, виховання у молодого покоління українців любові до мови, свого народу, усвідомлення того, що українська мова є генетичним кодом української нації.

Як повідомила заступник міністра культури і туризму України Ольга БЕНЧ, конкурс проходитиме в чотири етапи: шкільний, районний, обласний та загальнонаціональний етап, який відбудеться 26 січня. Завершиться конкурс в останній декаді травня.

Як зазначив М.СЛАБОШПИЦЬКИЙ, винагорода за перше місце для школярів становитиме 100 гривень, за друге – 75 гривень, третє – 50.

На загальнонаціональному рівні нагородження йтиме по висхідній лінії – від 1 тис. гривень у третьому класі, до 7 тис. грн. в 11 класі.

За словами М.СЛАБОШПИЦЬКОГО, за підсумками конкурсу нагороди отримують 1200-1400 осіб. Конкурс проходитиме в різних країнах світу, зокрема в Бразилії, Канаді, Казахстані, Росії, Білорусі, Латвії, Польщі.

М.СЛАБОШПИЦЬКИЙ повідомив, що ім’я Петра Яцика не викреслять із назви конкурсу, хоча ще перед початком VII конкурсу Освітня фундація Петра Яцика на чолі з його донькою Надією ЯЦИК припинила фінансування цього проекту.

За словами виконавчого директора Ліги українських меценатів, великим досягненням цьогорічного конкурсу є те, що до його організації приєдналося Міністерство оборони України.

Таким чином організаторами VIII конкурсу виступають Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури і туризму, Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ та Ліга українських меценатів.

***Конкурс започатковано Міністерством освіти і науки України, Лігою українських меценатів та Освітньою фундацією Петра Яцика (Канада) у 2001 році як дитячий конкурс для учнів 3(2)-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.