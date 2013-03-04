Жадан: Тур був лютий, апаратура не витримувала

Концертом у Києві завершився «Лютий тур» харків’ян Сергія Жадана і гурту «Собаки в Космосі». Столичний арт-паб «Бочка» буквально тріщав по швах від шанувальників цього творчого проекту.

Як і було обіцяно, Жадан і Собаки потішили аудиторію старими-відомими і зовсім новими композиціями. А в фіналі просто підірвали публіку виконанням безсмертної «Anarchy In The UK».

Сергій Жадан поділився своїми враженнями від туру:

«Пройшов ейфорійно. Найкраще було в Києві - це взагалі найчисельніша публіка, яку ми збирали за гроші в своїй "кар’єрі". В Луганську прийшли студенти, які думали, що буде літературний вечір, довго не знали, що їм робити, але потім зорієнтувалися. Було несподівано багато людей. У Донецьку публіка ледь не поламала монітор, дирекція клубу хотіла зупинити концерт. У Дніпропетровську згорів підсилювач. У Харкові я розбив мікрофон. У Полтаві гітарист порвав струни, довелось завершувати все читанням віршів. Одним словом, тур був лютий, апаратура не витримувала».

Всього ж проект відвідав 6 міст, пропозиції щодо виступу, за словами Жадана, продовжують надходити. На серпень-вересень плануються концерти в Польщі й Західній Україні.

Фото: Тетяна Давиденко

