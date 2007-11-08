Завтра кримські міністри писатимуть диктант українською мовою

Завтра, 9 листопада, в Сімферополі пройде акція «Диктант для міністра».

Як повідомила кореспонденту УНІАН завідуюча інформаційним відділом Всеукраїнського інформаційно-культурного центру Світлана ЛЕОНОВА, акція «Диктант для міністра» проводиться в Криму вперше. Вона приурочена до дня української писемності.

Диктант українською мовою писатимуть 17 осіб. Серед них: міністр у справах сім`ї, молоді та гендерної політики Тетяна ЄЖОВА і міністр економіки Криму Світлана ВЕРБА, - а також 15 працівників Ради міністрів АРК і різних рескомітетів.

«Їм буде запропоновано написати диктант. Витяг тексту з Конституції України», - зазначила завідуюча інформаційним відділом.

Акція "Диктант для міністра" організована за ініціативою Всеукраїнського інформаційно-культурного центру та Міністерства освіти й науки Криму.

Диктант писатимуть у будівлі Ради міністрів автономії. Перевіряти диктант будуть фахівці Міністерства освіти АРК.